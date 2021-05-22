Макдэвид в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» не набрал ни одного очка

«Эдмонтон» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил в овертайме «Виннипегу» со счетом 0:1.

Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид в этой серии провел на льду 50 минут, сделал 7 бросков и не отметился результативными действиями. Первую встречу 24-летний канадец закончил с показателем полезности «-2».

В регулярном сезоне НХЛ Макдэвид набрал 105 (33+72) очков в 56 матчах и стал обладателем «Арт Росс Трофи».

Счет в серии 2-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 24 мая и начнется в 2:30 мск.