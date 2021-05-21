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Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 22 мая

23:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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В ночь на 22 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Бостоном» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала.

Восточный дивизион. Четвертый матч
«Бостон» — «Вашингтон» (01.30 — по мск)
Счет в серии: 2-1.

Центральный дивизион. Третий матч
«Нэшвилл» — «Каролина» (02.00)
Счет в серии: 0-2.

Северный дивизион. Второй матч
«Эдмонтон» — «Виннипег» (04.00)
Счет в серии: 0-1.

Западный дивизион. Третий матч
«Сент-Луис» — «Колорадо» (04.30)
Счет в серии: 0-2.

Вечером также сыграют:

«Тампа-Бэй» — «Флорида» (19.30)

«Айлендерс» — «Питтсбург» (22.00)

Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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