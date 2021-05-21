Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 22 мая

В ночь на 22 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Бостоном» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала.

Восточный дивизион. Четвертый матч

«Бостон» — «Вашингтон» (01.30 — по мск)

Счет в серии: 2-1.

Центральный дивизион. Третий матч

«Нэшвилл» — «Каролина» (02.00)

Счет в серии: 0-2.

Северный дивизион. Второй матч

«Эдмонтон» — «Виннипег» (04.00)

Счет в серии: 0-1.

Западный дивизион. Третий матч

«Сент-Луис» — «Колорадо» (04.30)

Счет в серии: 0-2.

Вечером также сыграют:

«Тампа-Бэй» — «Флорида» (19.30)

«Айлендерс» — «Питтсбург» (22.00)

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