Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 22 мая
23:00
В ночь на 22 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Бостоном» и другие встречи.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала.
Восточный дивизион. Четвертый матч
«Бостон» — «Вашингтон» (01.30 — по мск)
Счет в серии: 2-1.
Центральный дивизион. Третий матч
«Нэшвилл» — «Каролина» (02.00)
Счет в серии: 0-2.
Северный дивизион. Второй матч
«Эдмонтон» — «Виннипег» (04.00)
Счет в серии: 0-1.
Западный дивизион. Третий матч
«Сент-Луис» — «Колорадо» (04.30)
Счет в серии: 0-2.
Вечером также сыграют:
«Тампа-Бэй» — «Флорида» (19.30)
«Айлендерс» — «Питтсбург» (22.00)
Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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