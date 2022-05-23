Лучич не получит штраф или дисквалификацию за атаку вратаря «Эдмонтона»

Нападающий «Калгари» Милан Лучич не получит штраф или дисквалификацию за атаку вратаря «Эдмонтона» Майка Смита в третьем матче серии плей-офф НХЛ (1:4), сообщает журналист Ноа Грегор.

Лучич спровоцировал массовую потасовку после того как впечатал в борт голкипера «Ойлерз» в третьем периоде.

Сразу же после силового приема Лучич был атакован игроками «Эдмонтона», и конфликт перерос в массовую драку.

В результате потасовки, судьи вынесли несколько дисциплинарных решений. Лучич получил 5+10 минут штрафа.