Генменеджер «Питтсбурга»: «В идеальном мире Малкин должен закончить карьеру в «Пингвинз»

Генменеджер «Питтсбурга» рассказал о переговорах по контрактам с Малкиным и Летангом

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рассказал о переговорах по новым контрактам с нападающим Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом.

«Мы недавно провели новый раунд переговоров. В идеальном мире Малкин должен закончить карьеру в «Питтсбурге». То же самое можно сказать и о Летанге», — цитирует генменджера в Twitter журналист Уэс Кросби.

В текущем сезоне 35-летний Малкин, который выступает за «Питтсбург» с 2006 года, провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх.

Летанг провел 78 матчей в регулярке и набрал 68 (10+58) очков. В плей-офф в семи матчах у него 4 (1+3) очка.

Оба хоккеиста могут получить статусы неограниченно свободных агентов.