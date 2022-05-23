Источник: несколько хоккеистов «Флориды» были замечены в стрип-клубе после поражения от «Тампы»

Сразу несколько хоккеистов «Флориды» были замечены в стрип-клубе после поражения в третьем матче серии второго раунда плей-офф от «Тампы», сообщает 95.3 WDAE & AM 620.

Отмечается, что хоккеисты покинули заведение только после трех часов ночи.

«Тампа-Бэй» в третьем матче серии второго раунда плей-офф против «Флориды» на своем льду одержала победу со счетом 5:1.

«Молнии» ведут в серии 3-0 и находятся в шаге от выхода в финал конференции. Четвертый матч серии пройдет на домашней арене «Тампы».