Кучеров вышел на третье место по очкам в финалах Кубка Стэнли среди действующих хоккеистов

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на третье место по числу набранных очков в финалах Кубка Стэнли среди действующих хоккеистов.

Сегодня, 16 июня россиянин сделал результативную передачу в первом матче финала плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:4 ОТ). Теперь у Кучерова 17 очков.

Рекорд по очкам в финалах Кубка Стэнли среди действующих игроков принадлежит Сидни Кросби (20), на втором месте — Евгений Малкин (18).