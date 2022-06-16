Кучеров и Сергачев спасли «Тампу», но Ничушкин организовал победу «Колорадо» в овертайме

Потрясающий первый матч финала.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ландескуг — 9 (Рантанен, Байрам), 7:47 — 1:0. Ничушкин — 6 (Маккиннон), 9:23 — 2:0. Пол — 4 (Хедман, Пойнт), 12:26 — 2:1. Лехконен — 7 (бол., Рантанен, Ландескуг), 17:31 — 3:1. Палат — 9 (Кучеров, Макдона), 32:51 — 3:2. Сергачев — 2 (Хагель, Чирелли), 33:39 — 3:3. Бураковски — 2 (Ничушкин, Комфер), 61:23 — 4:3.

Вратари: Кемпер — Василевский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (15+10+12+1) — 23 (8+9+5+1).

Наши: Ничушкин (19.01/6/-1) — Кучеров (18.02/1/0), Сергачев (22.07/3/0).

16 июня. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 1-0.

В Денвере состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли, который ожидаемо оправдал яркую вывеску. Противостояния «Колорадо» и «Тампы» многие ждали уже не первый сезон и ажиотаж в США на билеты это только подтверждает. Средняя стоимость билета на первую игру составила 1061 доллар, и это самая высокая цена для стартового матча финала Кубка Стэнли с 2010 года. Люди, которые отдали такие деньги, получили сегодня настоящее зрелище и вряд ли пожалели о потраченных средствах.

Хозяева после победы над «Эдмонтоном» отдыхали девять дней и с первых минут показали максимальную заряженность на игру. «Эвеланш» сделали ставку на мощный стартовый прессинг и переиграли «Тампу» практически во всех компонентах. Для Андрея Василевского встреча началась не лучшим образом. Сперва российский голкипер не сумел зафиксировать шайбу после не самого сложного броска, чем на добивании воспользовался Габриэль Ландескуг, а всего через полторы минуты свою шестую шайбу в этом плей-офф забросил Валерий Ничушкин.

Болельщики на трибунах в Денвере безумствовали, но игроки «Тампы» давно привыкли к любому психологическому давлению. После провального старта гости сумели немного успокоить темп встречи и распечатали ворота Дарси Кемпера. «Колорадо» в очередной раз продемонстрировал, что игра в обороне — это не их стихия и пропустил совершенно необязательный гол. В атаке «Лайтнинг» поучаствовал Брэйден Поинт, вернувшийся на лед после десяти пропущенных из-за травмы матчей. Канадец вышел в третьем звене с Россом Колтоном и Ником Полом и последний отметился шайбой.

Динамика первого периода была просто сумасшедшей. Незадолго до перерыва хозяева получили возможность поиграть в формате «пять на три». Первым удалился Михаил Сергачев, а затем судьи в довольно спорном эпизоде отправили в бокс штрафников Энтони Сирелли за подножку на Кэйле Макаре. «Колорадо» классно контролировал шайбу и не стал транжирить уникальную возможность увеличить отрыв. Арттури Лекхонен сделал счет 3:1, а Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы в первом периоде в плей-офф НХЛ.

«Тампа» в большинстве случаев очень трудно начинает любую серию. Многие поспешили с разговорами о том, с каким же счетом «Молнии» проиграют сегодняшний матч. Гости и близко не думали мириться со сложившейся ситуацией. После перерыва «Лайтнинг» стали агрессивнее действовать в атаке и сразу же попали в штангу. У Кемпера увеличился объем работы, а гол «Тампы» откровенно назревал. В середине периода Никита Кучеров и Ондржей Палат организовали шикарную комбинацию, которая закончилась голом чешского форварда. Для Никиты эта передача стала 100-й в плей-офф.

Меньше, чем через минуту «Молнии» сумели сравнять счет. Михаил Сергачев проводит классный результативный отрезок и набирает очки уже в третьем матче подряд (2+2). Российский защитник забросил вторую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и догнал по количеству очков в плей-офф (28) Вячеслава Фетисова и Илью Ковальчука. Кемпер оказался не готов к броску Сергачева от синей линии и снова сыграл не лучшим образом.

В третьем периоде «Тампа» решила действовать в выжидательном ключе и нанесла всего пять бросков. Незадолго до финальной сирены свою команду едва не подвел один из ее главных талисманов. Патрик Марун получил две минуты за выброс шайбы и лишь чудом эта ошибка не стала роковой. 25 секунд большинства перенеслись в овертайм, но «Колорадо» сумел вырвать победу уже в равных составах после того, как Сергачев неудачно вывел шайбу из своей зоны. Хозяева решили не затягивать выяснение отношений надолго, и на второй минуте овертайма Андре Бураковски поставил в матче точку, сделав это с передачи Ничушкина.

Российский нападающий «Колорадо» с двумя очками не попал в тройку лучших игроков встречи, но может быть доволен собой. Дебют в финале Кубка Стэнли у него получился отличный. Но ему и его команде ни в коем случае нельзя расслабляться. «Лайтнинг»" в этом плей-офф прошли через огромное количество трудностей и поражением в первой игре серии ее точно не сломать. Самое страшное для любой команды — это дать «Тампе» возможность адаптироваться. Можно не сомневаться, что уже к следующему матчу «Молнии» проведут необходимую работу над ошибками.