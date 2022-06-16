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Сегодня, 07:00

Кучеров и Сергачев спасли «Тампу», но Ничушкин организовал победу «Колорадо» в овертайме

Ниучшкин помог «Колорадо» выиграть у «Тампы» в первом матче финала Кубка Стэнли
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Потрясающий первый матч финала.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч
«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Ландескуг — 9 (Рантанен, Байрам), 7:47 — 1:0. Ничушкин — 6 (Маккиннон), 9:23 — 2:0. Пол — 4 (Хедман, Пойнт), 12:26 — 2:1. Лехконен — 7 (бол., Рантанен, Ландескуг), 17:31 — 3:1. Палат — 9 (Кучеров, Макдона), 32:51 — 3:2. Сергачев — 2 (Хагель, Чирелли), 33:39 — 3:3. Бураковски — 2 (Ничушкин, Комфер), 61:23 — 4:3.
Вратари: Кемпер — Василевский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 38 (15+10+12+1) — 23 (8+9+5+1).
Наши: Ничушкин (19.01/6/-1) — Кучеров (18.02/1/0), Сергачев (22.07/3/0).
16 июня. Денвер. Ball Arena.
Счет в серии: 1-0.

В Денвере состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли, который ожидаемо оправдал яркую вывеску. Противостояния «Колорадо» и «Тампы» многие ждали уже не первый сезон и ажиотаж в США на билеты это только подтверждает. Средняя стоимость билета на первую игру составила 1061 доллар, и это самая высокая цена для стартового матча финала Кубка Стэнли с 2010 года. Люди, которые отдали такие деньги, получили сегодня настоящее зрелище и вряд ли пожалели о потраченных средствах.

Хозяева после победы над «Эдмонтоном» отдыхали девять дней и с первых минут показали максимальную заряженность на игру. «Эвеланш» сделали ставку на мощный стартовый прессинг и переиграли «Тампу» практически во всех компонентах. Для Андрея Василевского встреча началась не лучшим образом. Сперва российский голкипер не сумел зафиксировать шайбу после не самого сложного броска, чем на добивании воспользовался Габриэль Ландескуг, а всего через полторы минуты свою шестую шайбу в этом плей-офф забросил Валерий Ничушкин.

Болельщики на трибунах в Денвере безумствовали, но игроки «Тампы» давно привыкли к любому психологическому давлению. После провального старта гости сумели немного успокоить темп встречи и распечатали ворота Дарси Кемпера. «Колорадо» в очередной раз продемонстрировал, что игра в обороне — это не их стихия и пропустил совершенно необязательный гол. В атаке «Лайтнинг» поучаствовал Брэйден Поинт, вернувшийся на лед после десяти пропущенных из-за травмы матчей. Канадец вышел в третьем звене с Россом Колтоном и Ником Полом и последний отметился шайбой.

Динамика первого периода была просто сумасшедшей. Незадолго до перерыва хозяева получили возможность поиграть в формате «пять на три». Первым удалился Михаил Сергачев, а затем судьи в довольно спорном эпизоде отправили в бокс штрафников Энтони Сирелли за подножку на Кэйле Макаре. «Колорадо» классно контролировал шайбу и не стал транжирить уникальную возможность увеличить отрыв. Арттури Лекхонен сделал счет 3:1, а Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы в первом периоде в плей-офф НХЛ.

«Тампа» в большинстве случаев очень трудно начинает любую серию. Многие поспешили с разговорами о том, с каким же счетом «Молнии» проиграют сегодняшний матч. Гости и близко не думали мириться со сложившейся ситуацией. После перерыва «Лайтнинг» стали агрессивнее действовать в атаке и сразу же попали в штангу. У Кемпера увеличился объем работы, а гол «Тампы» откровенно назревал. В середине периода Никита Кучеров и Ондржей Палат организовали шикарную комбинацию, которая закончилась голом чешского форварда. Для Никиты эта передача стала 100-й в плей-офф.

Меньше, чем через минуту «Молнии» сумели сравнять счет. Михаил Сергачев проводит классный результативный отрезок и набирает очки уже в третьем матче подряд (2+2). Российский защитник забросил вторую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и догнал по количеству очков в плей-офф (28) Вячеслава Фетисова и Илью Ковальчука. Кемпер оказался не готов к броску Сергачева от синей линии и снова сыграл не лучшим образом.

В третьем периоде «Тампа» решила действовать в выжидательном ключе и нанесла всего пять бросков. Незадолго до финальной сирены свою команду едва не подвел один из ее главных талисманов. Патрик Марун получил две минуты за выброс шайбы и лишь чудом эта ошибка не стала роковой. 25 секунд большинства перенеслись в овертайм, но «Колорадо» сумел вырвать победу уже в равных составах после того, как Сергачев неудачно вывел шайбу из своей зоны. Хозяева решили не затягивать выяснение отношений надолго, и на второй минуте овертайма Андре Бураковски поставил в матче точку, сделав это с передачи Ничушкина.

Российский нападающий «Колорадо» с двумя очками не попал в тройку лучших игроков встречи, но может быть доволен собой. Дебют в финале Кубка Стэнли у него получился отличный. Но ему и его команде ни в коем случае нельзя расслабляться. «Лайтнинг»" в этом плей-офф прошли через огромное количество трудностей и поражением в первой игре серии ее точно не сломать. Самое страшное для любой команды — это дать «Тампе» возможность адаптироваться. Можно не сомневаться, что уже к следующему матчу «Молнии» проведут необходимую работу над ошибками.

Андрей Василевский (хоккей)
Валерий Ничушкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
1 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
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16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 4 : 3 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 15 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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