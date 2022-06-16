Главный тренер «Тампы» Купер назвал заслуженным поражение в первом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что считает заслуженным поражение своей команды в первом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:4 ОТ).

«Сегодня победил тот, кто этого заслуживал. Мы стали играть лучше по сравнению с прошлыми матчами, но мы и близко не показали свой лучший хоккей», — приводит журналист The Athletic Майкл Руссо слова Купера.

Второй матч серии «Тампа» — «Колорадо» состоится 19 июня, начало — в 3.00 (мск).

«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. «Лайтнинг» выигрывали титул в прошлом и позапрошлом сезонах.