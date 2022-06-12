Панарину припомнили рукопожатие с Кучеровым после победы с «Коламбусом» над «Тампой» в первом раунде плей-офф 2019

Кучеров поприветствовал Панарина после победы «Тампы» в серии с «Рейнджерс»

Форварды «Тампы» и «Рейнджерс» Никита Кучеров и Артемий Панарин поприветствовали друг друга после выхода «Лайтнинг» в финал плей-офф НХЛ.

После шестой игры «Тампа» — «Рейнджерс» (2:1) российские хоккеисты обменялись рукопожатиями и обнялись.

Один из болельщиков в соцсетях вспомнил аналогичный эпизод после серии первого раунда Кубка Стэнли-2019 «Тампа» — «Коламбус». На тот момент Панарин играл за «Блю Джекетс», которые выиграли серию у «Лайтнинг» со счетом 4-0. После четвертой игры недовольный Кучеров с трудом согласился пожать руку радостному Панарину.

«Кучеров смеется последним», — написал болельщик.

Kucherov gets the last laugh with Panarin ? pic.twitter.com/t2Hci6Qsen — Gino Hard (@Ginohard_) June 12, 2022

В финале Кубка Стэнли-2022 «Тампа» сыграет против «Колорадо». Первый матч финальной серии пройдет 16 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.