«Тампа» — «Рейнджерс». Видеообзор матча

«Тампа» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» со счетом 2:1. Счет в серии стал 4-2 в пользу «Лайтнинг».

Видеообзор этой встречи: