Шестеркину не хватило 15 сэйвов до рекорда «Рейнджерс» по отраженным броскам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил второй в истории клуба показатель по числу отраженных бросков в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

У Шестеркина 668 сэйвов в розыгрыше плей-офф НХЛ-2021/22. Россиянину не хватило 15 отраженных бросков до повторения рекорда команды, который установил Хенрик Лундквист — в сезоне-2013/14 швед отразил 683 броска.

Отметим, что при этом Шестеркин провел 20 матчей в этом плей-офф, в то время как Лундквисту потребовалось 25 игр, чтобы установить рекорд клуба.

Сегодня, 12 июня «Рейнджерс» уступили «Тампе» (1:2) в шестом матче финала Восточной конференции и проиграли серию со счетом 2-4.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» встретится с «Колорадо». Первый матч пройдет 16 июня, начало — в 3.00 (мск).