«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счет в серии

«Лос-Анджелес» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:0.

3 (2+1) очка набрал Карл Грундстрем, 2 (1+1) очка у Тревора Мура, еще одну шайбу забросил Трой Стечер.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 05.00 мск.