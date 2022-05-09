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«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счет в серии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
9 мая. Лос-Анджелес — Эдмонтон — 4:0.
Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:0.

3 (2+1) очка набрал Карл Грундстрем, 2 (1+1) очка у Тревора Мура, еще одну шайбу забросил Трой Стечер.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 05.00 мск.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
6
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
1 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
3 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
0 - 0
1 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 2
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
2 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 2
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 2
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
0 - 0
6. Бостон - Каролина
0 - 0
2 - 2
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Вратари (КН)
И О
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 4 9
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 4 7
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 3 7
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 4 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 4 5
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 5
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Вашингтон

 2 0.75
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 3 1.36
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