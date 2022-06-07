«Колорадо» впервые с 2001 года вышел в финал Кубка Стэнли

«Колорадо» одержал победу над «Эдмонтоном» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

Таким образом, «лавины» вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 2001 года, когда они по итогу завоевали трофей в серии с «Нью-Джерси» (4-3).

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).