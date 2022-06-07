Драйзайтль стал вторым после Гретцки игроком, семь раз набиравшим более трех очков в одном плей-офф

«Колорадо» одержал победу над «Эдмонтоном» (6:5 ОТ) в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль по ходу встречи отдал четыре результативные передачи.

Таким образом, 26-летний немец стал вторым игроком в истории НХЛ, семь раз набиравшим более трех очков в одном плей-офф. Ранее это достижение трижды покорялось Уэйну Гретцки (1985 год — девять матчей, 1988 год — восемь матчей, 1993 год — семь матчей).

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).