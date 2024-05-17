«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» победил «Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. Встреча прошла 17 мая на домашней арене «Кэнакс».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Счет в серии на данный момент 3-2 в пользу «Ванкувера». Шестой матч между командами состоится 19 мая.