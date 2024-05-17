Канарейкин оценил отъезд Цыплакова в НХЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал подписание российским хоккеистом Максимом Цыплаковым контракта с «Айлендерс».

«Отъезд Цыплакова в НХЛ не удивил. Слухи об этом ходили уже давно. Но самое главное, что прогресс в его игре в минувшем сезоне способствовал такому решению. Считаю, что если игрок прибавляет, вызывает интерес из-за океана и стремление к такому варианту обоюдное, то попробовать себя в НХЛ надо», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

25-летний Цыплаков всю предыдущую карьеру провел в системе «Спартака». В прошлом сезоне в составе команды он провел 65 матчей в КХЛ, набрав 47 (31+16) очков.