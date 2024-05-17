«Каролина» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка выиграла серию и вышла в финал Восточной конференции.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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