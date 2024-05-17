Нападающий «Каролины» Мартинук лежа выбил шайбу с линии ворот

Нападающий «Каролины» Джордан Мартинук спас свою команду от гола в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

В середине второго периода при счете 3:1 в пользу «Харрикейнз» прыгнул за убегающим соперником, докатился по льду до ворот и клюшкой выбил шайбу с линии.

Счет в серии после пяти матчей 3-2 в пользу «Рейнджерс».