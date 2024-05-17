Панарин признался, что очень нервничал во время шестого матча против «Каролины»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих впечатлениях от шестого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:3).

«Честно признаться, я очень нервничал на скамейке, когда мы уступали в несколько шайб. И даже еще в третьем периоде мы уступали в счете. Но, слава богу, мы справились. Это плей-офф. Здесь постоянно бывают взлеты и падения. Иногда очень сложно что-либо сделать. Но у нас получилось», — цитирует Панарина The Athletic.

32-летний россиянин сделал две голевые передачи в этой игре и достиг отметки в 11 (4+7) очков в текущем плей-офф НХЛ.

В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Флорида» — «Бостон» (3-2).