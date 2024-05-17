«Рейнджерс» — первый с 2015 года победитель регулярки, вышедший в полуфинал Кубка Стэнли

«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» (5:3) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ и вышли в финал Восточной конференции.

Команда из Нью-Йорка стала первым за 9 лет обладателем президентского трофея (наибольшее количество очков в регулярном чемпионате), который смог выйти в полуфинал Кубка Стэнли. В 2015 году это сделал тоже «Рейнджерс».

В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Флорида» — «Бостон» (3-2).