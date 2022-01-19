Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы

Канадский журналист Майк Макинтайр поделился мнением о российском нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Несмотря на то что прошлой осенью ему исполнилось 36 лет, он не проявляет абсолютно никаких признаков замедления. Цифры говорят о том, что он просто становится более сильным в свои зрелые спортивные годы, что действительно делает его чудом природы», — приводит слова Макинтайра Winnipeg Free Press.

Также журналист считает, что Овечкин является лучшим игроком НХЛ с 2005 года, когда дебютировал в Америке, и сейчас не существует еще одного хоккеиста, похожего на россиянина.

В сезоне-2021/22 регулярного чемпионата НХЛ 36-летний форвард сыграл 40 матчей за «Вашингтон» и набрал 55 (27+28) очков.