НХЛ, расписание и результаты матчей 20 января: «Рейнджерс» против «Торонто» и другие игры

В ночь с 19 на 20 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» сыграет против «Торонто» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

03.00. «Нью-Джерси» — «Аризона»

03.30. «Рейнджерс» — «Торонто»

06.00. «Анахайм» — «Колорадо»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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