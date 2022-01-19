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Сегодня, 11:14

Годро стал первой звездой дня в НХЛ благодаря 4 голевым передачам в матче с «Флоридой»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Калгари» Джонни Годро признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Флориды» (5:1) форвард сделал 4 голевых передачи.

Вторая звезда дня — Джейкоб Слэвин, на счету которого гол и 2 результативных передачи в игре с «Бостоном» (7:1).

Третьей звездой дня стал вратарь «Баффало» Майкл Хаузер, отразивший 43 из 44 бросков по своим воротам в матче с «Оттавой» (3:1).

Джонни Годро
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 26 10 54
2 Рейнджерс 39 25 14 54
3 Вашингтон 40 22 18 53
4 Питтсбург 38 23 15 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Филадельфия 39 13 26 34
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 27 14 59
2 Флорида 39 26 13 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 36 22 14 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 39 12 27 31
7 Оттава 32 11 21 24
8 Монреаль 38 8 30 21
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 41 24 17 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 36 18 18 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 35 18 17 38
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
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19.01 03:00
Филадельфия – Айлендерс
3 : 4 Б
19.01 03:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
19.01 03:00
Бостон – Каролина
 1 : 7
19.01 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 3 ОТ
19.01 03:00
Оттава – Баффало
 1 : 3
19.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 1 : 3
19.01 04:30
Даллас – Монреаль
 3 : 5
19.01 05:00
Калгари – Флорида
 5 : 1
19.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
19.01 06:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 4 : 6
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
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