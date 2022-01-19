Годро стал первой звездой дня в НХЛ благодаря 4 голевым передачам в матче с «Флоридой»

Нападающий «Калгари» Джонни Годро признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Флориды» (5:1) форвард сделал 4 голевых передачи.

Вторая звезда дня — Джейкоб Слэвин, на счету которого гол и 2 результативных передачи в игре с «Бостоном» (7:1).

Третьей звездой дня стал вратарь «Баффало» Майкл Хаузер, отразивший 43 из 44 бросков по своим воротам в матче с «Оттавой» (3:1).