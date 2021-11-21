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Каменский: «Овечкин уже величайший, но может стать самым величайшим!»

12:07
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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Сан-Хосе» в рамках регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

Александр Овечкин с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Овечкин прервал безголевую серию дублем! Он начал погоню за Ягром

«Загадывать не люблю, но думаю, что в скором будущем Овечкин обгонит по голам в НХЛ Ягра. Игр через 20-30 это может произойти. Мы болеем, переживаем за него. И желаем стать лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Но это хоккей, поэтому дай бог, чтобы все было хорошо и без травм. Это контактная игра. Надеемся, что Саша перегонит всех и станет величайшим. Он уже величайший, но может стать самым величайшим», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

36-летний Овечкин занимает четвертое место среди лучших снайперов в истории НХЛ — 744 шайбы. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика