Овечкин прервал безголевую серию дублем! Он начал погоню за Ягром

Капитан «Вашингтона» огорчил любимую команду детства.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Шири — 4 (Спронг, Протас), 2:17 — 0:1. Овечкин — 13 (бол., Карлсон, Оши), 13:58 — 0:2. Шири — 5 (Карлсон, Овечкин), 55:10 — 0:3. Овечкин — 14 (п.в., Дауд), 58:56 — 0:4.

Вратари: Хилл (58:34) — Самсонов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (6+10+6) — 21 (6+7+8).

Наши: Барабанов (19.03/1/0) — Кузнецов (19.39/1/+1), Овечкин (18.47/4/+2), Орлов (17.55/1/+1).

21 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

Выезд в Калифорнию оказался не самым простым для Александра Овечкина. После матча с «Питтсбургом», в котором он сделал две результативные передачи, капитан «Вашингтона» всухую откатал игры с «Анахаймом» (2:3 ОТ) и «Лос-Анджелесом» (2:0). Трехматчевая безголевая серия — это очень непривычно для Овечкина, а в свете погони за Уэйном Гретцки — и вовсе близко к катастрофе.

Но в матче против любимой команды детства (Александр признавался, что полюбил «Шаркс» из-за красивой эмблемы) Овечкин нагнал упущенное. Еще в первом периоде он разрядил свою пушку из левого круга вбрасывания.

До Яромира Ягра, который с 766 голами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, еще далековато. Но один рекорд лиги Ови может побить уже скоро. Первый гол в матче стал для него 272-м в лиге, забитом в большинстве. До Дэйва Андрейчука — всего две шайбы.

В третьем периоде Овечкин ассистировал Коннору Шири, а когда «Сан-Хосе» заменили вратаря на шестого полевого игрока, капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота.

Теперь уже кажется, что до Ягра не так и далеко — 22 шайбы. В этом сезоне-то Ови точно должен его догнать.