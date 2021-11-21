Главный тренер «Вашингтона» — о двух «сухарях» Самсонова подряд: «Он выглядел резким и сосредоточенным»
10:49
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о форме российского вратаря команды Ильи Самсонова, который оформил шат-аут в матче регулярного чемпионате НХЛ с «Сан-Хосе» (4:0).
«Самсонов сосредоточен и набирает обороты, — приводит слова Лавиолетта журналистка Саманта Пелл в Twitter. — Самсонов все контролирует. Думаю, у всех было такое же чувство, как и в прошлом матче. Илья был на своей позиции. Он выглядел резким и сосредоточенным».
В прошедшей встрече 24-летний россиянин отразил 22 броска и оформил второй шат-аут подряд. Он стал первым вратарем «Вашингтона», который с 2017 года провел сухой игру дважды подряд.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/SamanthaJPell/status/1462312160625782789
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