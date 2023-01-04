Гретцки заявил, что не будет посещать все игры «Вашингтона» до 895-й шайбы Овечкина
Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки намерен посещать игры «Вашингтона», когда Александр Овечкин приблизится к его рекорду.
«Это зависит от лиги, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать, но, очевидно, что Горди меня очень вдохновлял, и он был там, когда я бил его рекорды. И я думаю, это было действительно здорово, что сыновья Хоу Марк и Марти следовали за Алексом, когда он гнался за Горди. Так что, да, когда придет время, сейчас я не собираюсь ходить на каждую игру до 895-й шайбы, но, когда он приблизится, очевидно, я бы хотел быть там», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.
В ночь на 4 января российский форвард забросил две шайбы в матче «Вашингтон» — «Баффало» (4:5ОТ). Теперь на счету Овечкина 808 шайб в НХЛ. Он отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 86 голов.
|4.01
|03:00
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Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
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Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
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Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
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Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
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Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
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Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
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Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
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Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
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Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 5
|4.01
|06:00
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Ванкувер – Айлендерс
|2 : 6
|4.01
|06:30
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Лос-Анджелес – Даллас
|3 : 2