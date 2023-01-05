«Детройт» дома проиграл «Нью-Джерси»
«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.
«Дэвилз» занимают 4-е место в Восточной конференции — 51 очко. «Детройт» идет на 11-й строчке — 39 очков.
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Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы: Хэмилтон — 9 (бол., Хьюз, Хишир), 29:17 — 0:1. Хишир — 17 (бол., Хэмилтон, Братт), 36:20 — 0:2. Маклеод — 4 (Хольц, Вуд), 41:51 — 0:3. Хольц — 3 (Вуд, Сиверсон), 46:40 — 0:4. Хьюз — 22 (Хаула, Татар), 53:59 — 0:5. Раймонд — 10 (бол., Ларкин, Зайдер), 58:00 — 1:5.
Вратари: Хуссо — Ванечек.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (10+11+12) — 27 (6+10+11).
5 января. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|38
|25
|13
|56
|2
|Нью-Джерси
|38
|24
|14
|51
|3
|Рейнджерс
|39
|21
|18
|48
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|48
|5
|Айлендерс
|39
|22
|17
|46
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|38
|14
|24
|35
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|38
|23
|15
|53
|3
|Тампа-Бэй
|36
|24
|12
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|36
|16
|20
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|38
|15
|23
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|39
|23
|16
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|38
|18
|20
|39
|6
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|38
|7
|Аризона
|36
|13
|23
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|41
|22
|19
|50
|3
|Сиэтл
|36
|20
|16
|44
|4
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|5
|Эдмонтон
|39
|20
|19
|42
|6
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|38
|10
|28
|24
|5.01
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|1 : 5
|5.01
|05:30
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|- : -
|5.01
|06:00
|
Анахайм – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|73
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|28
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|16
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|29
|2.28