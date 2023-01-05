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Сегодня, 05:39

«Детройт» дома проиграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

«Дэвилз» занимают 4-е место в Восточной конференции — 51 очко. «Детройт» идет на 11-й строчке — 39 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Голы: Хэмилтон — 9 (бол., Хьюз, Хишир), 29:17 — 0:1. Хишир — 17 (бол., Хэмилтон, Братт), 36:20 — 0:2. Маклеод — 4 (Хольц, Вуд), 41:51 — 0:3. Хольц — 3 (Вуд, Сиверсон), 46:40 — 0:4. Хьюз — 22 (Хаула, Татар), 53:59 — 0:5. Раймонд — 10 (бол., Ларкин, Зайдер), 58:00 — 1:5.

Вратари: Хуссо — Ванечек.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (10+11+12) — 27 (6+10+11).

5 января. Детройт. Little Caesars Arena.

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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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2 Нью-Джерси 38 24 14 51
3 Рейнджерс 39 21 18 48
4 Вашингтон 40 21 19 48
5 Айлендерс 39 22 17 46
6 Питтсбург 37 19 18 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 36 11 25 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 38 23 15 53
3 Тампа-Бэй 36 24 12 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 36 16 20 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 38 15 23 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 39 23 16 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 38 18 20 39
6 Нэшвилл 36 16 20 38
7 Аризона 36 13 23 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 41 22 19 50
3 Сиэтл 36 20 16 44
4 Калгари 39 18 21 43
5 Эдмонтон 39 20 19 42
6 Ванкувер 37 16 21 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
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Детройт – Нью-Джерси
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Миннесота – Тампа-Бэй
 - : -
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Баффало

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