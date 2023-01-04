Свищев: «Овечкин — спортсмен года! Сколько он делает для российского спорта, играя в НХЛ»
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.
«Нам очень хочется надеяться, что Овечкин станет лидером и побьет рекорд Гретцки. Мы гордимся Александром! Звезда такой величины появляется раз в десятилетия. Очень гордимся, что он является представителем России. Надеемся, что он совсем скоро побьет рекорд Гретцки, но количество матчей для этого увеличить нельзя. Овечкин — спортсмен года! Сколько он делает для российского спорта, играя в НХЛ. Никакой другой спортивный дипломат такого сделать не сможет», — сказал Свищев «СЭ».
В ночь на 4 января российский форвард забросил две шайбы в матче «Вашингтон» — «Баффало» (4:5ОТ). Теперь на счету Овечкина 808 шайб в НХЛ. Он отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 86 голов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|38
|25
|13
|56
|2
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|3
|Рейнджерс
|39
|21
|18
|48
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|48
|5
|Айлендерс
|39
|22
|17
|46
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|38
|14
|24
|35
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|38
|23
|15
|53
|3
|Тампа-Бэй
|36
|24
|12
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|38
|15
|23
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|39
|23
|16
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|38
|18
|20
|39
|6
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|38
|7
|Аризона
|36
|13
|23
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|41
|22
|19
|50
|3
|Сиэтл
|36
|20
|16
|44
|4
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|5
|Эдмонтон
|39
|20
|19
|42
|6
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|38
|10
|28
|24
|4.01
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 5
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|2 : 6
|4.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|3 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|73
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|28
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|16
|2.14
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|29
|2.28