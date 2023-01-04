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Сегодня, 11:20

Свищев: «Овечкин — спортсмен года! Сколько он делает для российского спорта, играя в НХЛ»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Нам очень хочется надеяться, что Овечкин станет лидером и побьет рекорд Гретцки. Мы гордимся Александром! Звезда такой величины появляется раз в десятилетия. Очень гордимся, что он является представителем России. Надеемся, что он совсем скоро побьет рекорд Гретцки, но количество матчей для этого увеличить нельзя. Овечкин — спортсмен года! Сколько он делает для российского спорта, играя в НХЛ. Никакой другой спортивный дипломат такого сделать не сможет», — сказал Свищев «СЭ».

В ночь на 4 января российский форвард забросил две шайбы в матче «Вашингтон» — «Баффало» (4:5ОТ). Теперь на счету Овечкина 808 шайб в НХЛ. Он отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 86 голов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
4
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 38 25 13 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Рейнджерс 39 21 18 48
4 Вашингтон 40 21 19 48
5 Айлендерс 39 22 17 46
6 Питтсбург 37 19 18 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 36 11 25 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 38 23 15 53
3 Тампа-Бэй 36 24 12 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 35 16 19 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 38 15 23 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 39 23 16 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 38 18 20 39
6 Нэшвилл 36 16 20 38
7 Аризона 36 13 23 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 41 22 19 50
3 Сиэтл 36 20 16 44
4 Калгари 39 18 21 43
5 Эдмонтон 39 20 19 42
6 Ванкувер 37 16 21 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 38 10 28 24
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
4.01 03:00
Вашингтон – Баффало
 4 : 5 ОТ
4.01 03:00
Оттава – Коламбус
 4 : 0
4.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 5 : 3
4.01 03:00
Торонто – Сент-Луис
 5 : 6 Б
4.01 03:00
Флорида – Аризона
 5 : 3
4.01 04:00
Виннипег – Калгари
 3 : 2
4.01 04:00
Нэшвилл – Монреаль
 6 : 3
4.01 04:30
Чикаго – Тампа-Бэй
 1 : 4
4.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 2 : 5
4.01 06:00
Ванкувер – Айлендерс
2 : 6
4.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 3 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 39 73
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 39 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 28
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 16 2.14
Илья Сорокин

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Айлендерс

29 2.28
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