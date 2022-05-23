Купер: «Тампа» выиграла пару игр, но серия с «Флоридой» еще не закончена»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:1).

«Мы чертовски довольны тем, что здесь происходит, но вы знаете, мы еще ничего не добились. Мы выиграли всего пару игр, но серия еще не закончена. Не стоит вешать шляпу, пока вы не начнете отмечать четвертую победу. Мы медленно приближаемся к этому, но это далеко не конец», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 3-0. Четвертая игра пройдет 24 мая и начнется в 02:00 мск.