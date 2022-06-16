Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер поделился мнением об игре голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

«Василевский — лучший вратарь в мире. Я не думаю о том, как сыграть лучше него. Я должен просто выходить на лед и делать свою работу, помогать команде побеждать», — приводит журналист Энтони Родригес слова Кемпера.

Сегодня, 16 июня «Колорадо» победил «Тампу» (4:3 ОТ) в первом матче финала Кубка Стэнли. Василевский отразил 34 из 38 бросков по своим воротам, у Кемпера — 20 сэйвов.

Второй матч финальной серии плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Тампа» пройдет 19 июня, начало — в 3.00 по московскому времени.