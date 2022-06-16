«Колорадо» — «Тампа»: видеообзор первого матча финала Кубка Стэнли

«Колорадо» переиграл «Тампу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

В составе «Эвеланш» российский нападающий Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. У «Лайтнинг» один гол на счету Михаила Сергачева, а также голевая передача — у Никиты Кучерова.

Второй матч в серии состоится 19 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.