Главный тренер «Вашингтона» заявил, что сочувствует Кузнецову после отправки в фарм-клуб
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал перевод нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова в фарм-клуб.
«Как тренер, как человек я просто сочувствую ему как личности. Надеюсь, что результат этой ситуации будет наилучшим для него, его семьи, жены, детей. Вот на что я надеюсь», — цитирует Карбери журналист Тарик Эль-Башир.
Кроме того, Карбери заявил, что обращался к команде по поводу ситуации с Кузнецовым:
«Многие ребята из нашей команды были с ним все эти 11 лет, поэтому я чувствовал, что нахожусь в долгу перед ним», — добавил Карбери.
В субботу, 2 марта стало известно, что хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.
3 марта «Вашингтон» объявил, что ни один клуб не забрал Кузнецова с драфта отказов. В связи с этим нападающего отправили в «Херши» — фарм-клуб «Кэпиталз» в АХЛ.
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|О
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|22
|74
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|Лос-Анджелес
|59
|30
|29
|70
|5
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|30
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|65
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|59
|15
|44
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|4.03
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Миннесота – Сан-Хосе
|- : -
|4.03
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Баффало – Виннипег
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
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|
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Нэйтан Маккиннон
Колорадо
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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Торонто
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