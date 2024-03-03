Главный тренер «Вашингтона» заявил, что сочувствует Кузнецову после отправки в фарм-клуб

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал перевод нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова в фарм-клуб.

«Как тренер, как человек я просто сочувствую ему как личности. Надеюсь, что результат этой ситуации будет наилучшим для него, его семьи, жены, детей. Вот на что я надеюсь», — цитирует Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

Кроме того, Карбери заявил, что обращался к команде по поводу ситуации с Кузнецовым:

«Многие ребята из нашей команды были с ним все эти 11 лет, поэтому я чувствовал, что нахожусь в долгу перед ним», — добавил Карбери.

В субботу, 2 марта стало известно, что хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.

3 марта «Вашингтон» объявил, что ни один клуб не забрал Кузнецова с драфта отказов. В связи с этим нападающего отправили в «Херши» — фарм-клуб «Кэпиталз» в АХЛ.