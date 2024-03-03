«Миннесота» встретится с «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 4 марта. Игра состоится в многофункциональной крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Сан-Хосе» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Уайлд» набрал 62 очка и занимает 12-е место в Западной конференции. «Шаркс» с 36 баллами располагаются на 15-й строчке «Запада».

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