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Сегодня, 18:13

Кузнецов прошел программу помощи игрокам НХЛ и вернется к тренировкам с «Вашингтоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов вернется к тренировкам с командой, сообщается на официальном сайте НХЛ.

При этом хоккеист все еще не сможет принимать участия в матчах.

31-летний россиянин на неопределенный срок покинул команду в начале февраля, чтобы пройти программу помощи игрокам НХЛ.

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В сезоне-2023/24 Евгений Кузнецов провел 43 матча за «Вашингтон» и набрал 17 (6+11) очков.

26 февраля стало известно, что разрешение вернуться к тренировкам после обращения в программу помощи игрокам НХЛ получил другой российский хоккеист Валерий Ничушкин. Но он, как и Кузнецов, пока не получил разрешение принимать участие в матчах лиги.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 60 40 20 83
2 Каролина 60 36 24 78
3 Филадельфия 61 31 30 69
4 Вашингтон 59 28 31 65
5 Айлендерс 59 25 34 64
6 Нью-Джерси 60 30 30 64
7 Питтсбург 57 27 30 62
8 Коламбус 59 19 40 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 40 20 84
2 Бостон 61 35 26 84
3 Торонто 59 34 25 76
4 Детройт 60 33 27 72
5 Тампа-Бэй 62 32 30 70
6 Баффало 60 28 32 60
7 Монреаль 60 23 37 55
8 Оттава 58 25 33 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 62 36 26 81
2 Виннипег 58 37 21 79
3 Колорадо 61 37 24 79
4 Нэшвилл 61 34 27 70
5 Сент-Луис 59 30 29 63
6 Миннесота 60 28 32 62
7 Аризона 60 24 36 53
8 Чикаго 60 15 45 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 62 38 24 83
2 Вегас 60 33 27 73
3 Эдмонтон 57 35 22 72
4 Лос-Анджелес 59 30 29 70
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 59 26 33 63
7 Анахайм 60 22 38 47
8 Сан-Хосе 58 15 43 35
Результаты / календарь
21.02
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4.03
5.03
6.03
7.03
2.03 03:00
Оттава – Аризона
 3 : 5
2.03 03:00
Вашингтон – Филадельфия
 5 : 2
2.03 06:00
Анахайм – Нью-Джерси
 4 : 3
2.03 20:30
Каролина – Виннипег
 - : -
2.03 23:00
Детройт – Флорида
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 61 104
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 61 100
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 60 41
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 56 41
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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