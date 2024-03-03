«Вашингтон» дома проиграл «Аризоне», Овечкин отдал голевую передачу
«Вашингтон» дома уступил «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.
Голевой передачей за «Кэпиталз» отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он ассистировал Сонни Милано во втором периоде. Еще одну шайбу забросил Энтони Манта.
Победу гостям принесли голы Логана Кули, Джейсона Цукера, Майкла Кесселринга, Дилана Гюнтера и Ника Шмалца. На счету Гюнтера также две результативные передачи.
«Вашингтон» (65 очков) занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Аризона» (55) идет 13-й на «Западе».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Аризона» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Голы: Кули — 10 (Гюнтер), 7:33 — 0:1. Зукер — 9 (бол., Гюнтер, Шмальц), 24:06 — 0:2. Милано — 8 (бол., Овечкин, Сандин), 26:02 — 1:2. Кессельринг — 5 (О`Брайен, Вялимяки), 26:45 — 1:3. Гюнтер — 8 (бол., Маччелли, Дурзи), 38:01 — 1:4. Манта — 20 (бол., Строум), 40:10 — 2:4. Шмальц — 18 (п.в., Крауз), 59:39 — 2:5.
Вратари: Линдгрен (57:35 — 59:39) — Веймелка.
Штраф: 22 — 14.
Броски: 26 (7+10+9) — 28 (10+13+5).
Наши: Алексеев (11.18/0/-1), Овечкин (20.58/8/-1) — -.
3 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
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