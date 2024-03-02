«Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов

«Вашингтон» выставил российского нападающего команды Евгения Кузнецова на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Ранее в субботу стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз».

Россиянин играет за «Вашингтон» с 2014 года. С командой Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли (2018). В 2017 он подписал восьмилетний контракт с клубом на 62,4 миллиона долларов.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча за «Кэпиталз» и набрал 17 (6+11) очков.