Кузнецова не забрали с драфта отказов, «Вашингтон» отправил его в фарм-клуб в АХЛ

Российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова не забрали с драфта отказов НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний россиянин отправлен в фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши», выступающий в АХЛ.

В субботу, 2 марта стало известно, что хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз». Через несколько часов клуб выставил россиянина на драфт отказов.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча за «Кэпиталз» и набрал 17 (6+11) очков.