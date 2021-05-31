Главный тренер «Тампы» оценил игру Василевского в первом матче серии с «Каролиной»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:1).

«Сегодня он сыграл так же здорово, как в шестом матче против «Пантерз». Сегодня он был в ударе. И мы действительно сильно нуждались в его помощи в первом периоде, когда «Харрикейнз» были полны энтузиазма и здорово начали первый матч серии. Их болельщики были просто невероятны, так что соперник подпитывался их энергией и заставил нас работать в защите в начале встречи.

А потом помощь Василевского нам понадобилась для нейтрализации меньшинства. Но мы не можем себе позволять такие ситуации, когда соперник девять с лишним минут, почти десять, играет в большинстве в 60-минутном матче. Мы должны быть лучше в данной области. Но Василевский, когда его спасения нам были особенно нужны в этих двух случаях, был на месте", — цитирует Купера русскоязычный сайт НХЛ.

Василевский отразил 37 бросков из 38 и был признан первой звездой встречи. Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.