Ландескуг — об удалении Ривза: «Он выполнял задание — травмировать кого-то»
09:54
Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг раскритиковал поведение нападающего «Вегаса» Райана Ривза в первом матче серии (7:1, 1-0).
Ривз заработал удаление до конца матча в середине третьего периода, своими действиями спровоцировав массовую стычку.
«В третьем периоде Ривз выполнял задание — травмировать кого-то из нас. Это то, зачем он вышел на лед и что он пытался сделать. Я уверен, что НХЛ рассмотрит его игру. Он хотел нанести травму», — приводит слова Ландескуга журналист Адриан Дейтер в Twitter.
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