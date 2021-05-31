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Ландескуг — об удалении Ривза: «Он выполнял задание — травмировать кого-то»

09:54
Райан Ривз. Фото USA Today Sports
Райан Ривз. Фото USA Today Sports
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Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг раскритиковал поведение нападающего «Вегаса» Райана Ривза в первом матче серии (7:1, 1-0).

Ривз заработал удаление до конца матча в середине третьего периода, своими действиями спровоцировав массовую стычку.

«В третьем периоде Ривз выполнял задание — травмировать кого-то из нас. Это то, зачем он вышел на лед и что он пытался сделать. Я уверен, что НХЛ рассмотрит его игру. Он хотел нанести травму», — приводит слова Ландескуга журналист Адриан Дейтер в Twitter.

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