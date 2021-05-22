Главный тренер «Тампы» не стал отвечать на вопрос о травмах Кучерова и Сергачева

Главный тренер «Тампы» не стал рассказывать о состоянии игроков команды Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, которые получили травмы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды» (6:2, 3-1), пишет в Twitter журналист Джо Смит.

«Ничего. Следующий вопрос», — резко ответил тренер.

Кучеров получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену.

В момент борьбы за шайбу против Сергачева применил силовой прием Патрик Хорнквист. Защитник «Тампы» упал на лед и очень неудачно врезался в борт, что привело к полученной травме.