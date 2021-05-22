Главный тренер «Тампы» не стал отвечать на вопрос о травмах Кучерова и Сергачева
22 мая 2021, 23:50
Главный тренер «Тампы» не стал рассказывать о состоянии игроков команды Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, которые получили травмы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды» (6:2, 3-1), пишет в Twitter журналист Джо Смит.
«Ничего. Следующий вопрос», — резко ответил тренер.
Кучеров получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену.
В момент борьбы за шайбу против Сергачева применил силовой прием Патрик Хорнквист. Защитник «Тампы» упал на лед и очень неудачно врезался в борт, что привело к полученной травме.
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