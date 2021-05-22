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Малкин ткнул клюшкой в лицо Палмьери

22 мая 2021, 23:44
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нарушил правила в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Айлендерс».

Он угодил черенком клюшки в лицо нападающему «Островитян» Кайлу Палмьери. Россиянин был удален за этот проступок.

А Палмьери получил травму и некотрое время не выходил на лед.

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