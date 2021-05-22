Малкин ткнул клюшкой в лицо Палмьери
22 мая 2021, 23:44
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нарушил правила в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Айлендерс».
Он угодил черенком клюшки в лицо нападающему «Островитян» Кайлу Палмьери. Россиянин был удален за этот проступок.
А Палмьери получил травму и некотрое время не выходил на лед.
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