Тренер «Эдмонтона»: «Мы забросили 6 шайб «Колорадо» на их арене. Этого должно хватить для победы»

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал поражение от «Колорадо» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счетом 8:6 в пользу «Эвеланш».

«Мы забросили шесть шайб «Колорадо» на их арене, — приводит слова Вудкрофта официальный сайт НХЛ. — Этого должно хватить для победы. Считаю, что было много моментов, которые мы должны были бы предотвратить. Сегодня мы слишком во многом уступали«.

Вторая игра в серии состоится 3 июня и также пройдет в Денвере. Начало — 3.00 (мск).