Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение от «Колорадо» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счетом 8:6 в пользу «Эвеланш».

«Очевидно, «Эдмонтону» нужно что-то изменить, — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ. — Мы не можем пропускать так много шайб и рассчитывать на победу в финальном матче Западной конференции. Это происходит уже во второй раз. Мы должны быть уверены, что готовы играть с самого начала. И мы станем лучше».

По мнению нападающего, «Ойлерз» могут играть с соперником на равных.

«Эдмонтон» — одна из самых быстрых команд в НХЛ. Когда мы играем в полную силу и играем на скорость, с нами действительно трудно справиться. Вы могли видеть всплески этого в третьем периоде, но этого явно недостаточно, если вы уступаете со счетом 3:6. Мы просто должны играть немного резче и немного жестче», — сказал он.

Вторая игра в серии состоится 3 июня и также пройдет в Денвере. Начало — 3.00 (мск).