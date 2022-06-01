«Монреаль» объявил о подписании контракта с Сан-Луи до 2025 года

«Монреаль» объявил о подписании контракта с исполняющим обязанности главного тренера Мартеном Сан-Луи, сообщает пресс-служба «Канадиенс».

Соглашение будет действовать до 2025 года.

Обладатель Кубка Стэнли-2004 стал 32-м тренером в истории клуба.

Сан-Луи возглавил «Канадиенс» по ходу регулярного чемпионата, сменив в клубе Доминика Дюшарма.

«Монреаль» занял последнее место по итогам регулярного чемпионата. Отметим, это первый опыт работы для Сан-Луи в НХЛ на посту тренера.