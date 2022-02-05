Капризов о пародии на Овечкина: «Александр одобрил. Сказал: «Давай, круто получится»

Капризов рассказал, что Овечкин одобрил пародию на себя на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин одобрил пародию на себя на Матче звезд НХЛ.

«Овечкин одобрил. Сказал: «Давай, круто получится», — приводит официальный сайт НХЛ слова Капризова.

Сегодня во время мастер-шоу в рамках Матча звезд, который проходит в Лас-Вегасе, Капризов переоделся в свитер Овечкина и исполнил буллит.

Овечкин пропускает Матч звезд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол.