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Сегодня, 10:36

Капризов о пародии на Овечкина: «Александр одобрил. Сказал: «Давай, круто получится»

Капризов рассказал, что Овечкин одобрил пародию на себя на Матче звезд НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин одобрил пародию на себя на Матче звезд НХЛ.

«Овечкин одобрил. Сказал: «Давай, круто получится», — приводит официальный сайт НХЛ слова Капризова.

Сегодня во время мастер-шоу в рамках Матча звезд, который проходит в Лас-Вегасе, Капризов переоделся в свитер Овечкина и исполнил буллит.

Овечкин пропускает Матч звезд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/kaprizov-ovechkin-odobril-parodiyu-na-sebya/c-330533112
Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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Капризов о свитере Овечкина на Матче звезд НХЛ: «Он одобрил. Сказал, круто получится»
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
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30.01
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12.02
13.02
8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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