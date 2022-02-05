«Не возражаете, если мы возьмем его с собой?» В «Вашингтоне» отреагировали на Капризова в свитере Овечкина

Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала новый пост в Twitter.

На матче звезд НХЛ форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов переоделся в свитер капитана столичной команды Александра Овечкина.

«Миннесота», Вы не возражаете, если мы возьмем его с собой?» - написала пресс-служба клуба.

Овечкин пропускает Матч звезд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол. Помимо Капризова, в шоу примут участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).