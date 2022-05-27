Драйзайтль набрал 50 очков за 33 матча плей-офф НХЛ. Быстрее него это делали только Гретцки, Педерсон и Лемье

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отличился в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Калгари».

26-летний немец оформил ассистентский хет-трик. Таким образом, форвард набрал 52 (18+34) очка в 33 матчах плей-офф — быстрее него в лиге отметку в 50 баллов преодолели Уэйн Гретцки (23 матча), Барри Педерсон (28) и Марио Лемье (29).

Также Драйзайтль вышел на девятое место по очкам в плей-офф среди игроков «Эдмонтона», сравнявшись с Кевином Лоу и Рэнди Греггом.