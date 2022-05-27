«Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд плей-офф НХЛ, забросив 4 шайбы за 71 секунду

«Калгари» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

Во втором периоде команды забросили по две шайбы за 71 секунду, что стало новым рекордом по скорострельности в истории плей-офф. Счет после второго периода 4:4.

Счет в серии 3-1 в пользу «Эдмонтона». Победитель встретится с лучшей командой в паре «Сент-Луис» — «Колорадо» (2-3).