Фетисов уверен, что Овечкин забросит 50 шайб в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Детройта» и «Нью-Джерси» Вячеслав Фетисов считает, что форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин способен забросить 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2021/22.

«Уверен, Овечкин без проблем дойдет до отметки в 50 голов за сезон, тем более что у него для этого еще шесть игр. Конечно, ожидал такой результативности от Александра даже в 36 лет. Мы вместе катались летом: Александр был в потрясающей форме, я видел его нацеленность.

Овечкин — лидер и капитан «Вашингтона», поэтому уверен, что он не убавит в результативности и в плей-офф. Александр играет не ради статистики. Если ему будет позволять здоровье, то еще ближайшие пару сезонов он не сбавит темп», — приводит «Чемпионат» слова Овечкина.

В сезоне-2021/22 Овечкин забросил 48 шайб в 74 матчах. «Вашингтону» осталось провести еще 6 игр в нынешнем регулярном чемпионате.